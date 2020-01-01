GPS мониторинг

Для любых сфер бизнеса, тысячи реализованных решений

Транспорт, люди, грузы, животные, топливо, любые подвижные объекты.

GPS мониторинг транспорта
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Работаем с 2012 года

GPS мониторинг

для любых сфер бизнеса, тысячи реализованных решений

транспорт. люди. грузы. животные. топливо. любые подвижные объекты.

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Работаем с 2012 года

НОВЫМ КЛИЕНТАМ

30

дней

без абонентской оплаты

Оперативное наблюдение на любых устройствах

Компьютер и интернет браузер. Смартфон и приложение. Больше ничего не требуется для GPS мониторинга. Контролируйте свой бизнес круглосуточно с любых устройств в любой точке мира.

GPS мониторинг
GPS мониторинг транспорта
GPS мониторинг

GPS Мониторинг через интернет

Наша система решает ваши бизнес задачи

01

Контроль топлива – пресекает любые манипуляции с топливом

02

Снижает пробег за счет полного контроля за передвижением техники

03

Выявляет простои и нерациональное использование техники

Используйте наглядную онлайн панель бизнес-аналитики. Мгновенно оценивайте и реагируйте на текущую ситуацию: слив топли, работа двигателя, состояние груза, поломки ТС и др.

Места стоянок, заправки, превышения скорости и другие события могут быть отражены на карте вместе с поездкой. Получите детальную информацию, кликнув на иконке события.

Основная информация о каждой поездке: длина, продолжительность, средняя скорость и расход топлива. Быстрая статистика позволяет получать данные без обращения к детальным отчётам.

GPS мониторинг транспорта

Полностью контролируйте свой автопарк

Распространенная схема установки

  1. Датчик Уровня Топлива
  2. GPS/ГЛОНАСС трекер
  3. Радиометка водителя

Что вы получаете от такой схемы

Контроль местоположения

Контроль пробега

Контроль топлива (слив и заправка)

Моточасы

Маршрут движения

Места стоянок и продолжительность

Кто был за рулем

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GPS мониторинг транспорта

Этапы работы

Проконсультируйтесь с нашими специалистами для успешной 

реализации ваших проектов

Познакомимся

На первой встрече или телефонном разговоре узнаем про ваши потребности


Предложим решение

Расскажем подробно о программе и оборудовании, поможем с выбором

Подготовим

Коммерческое предложение с несколькими вариантами оборудования 

Подпишем договор

Приступим к реализации поставленных вами задач, обучим персонал

Подберем GPS оборудование под Ваши задачи

GPS трекер устройство, которое позволяет вести наблюдение за объектами, передавать данные о работе транспорта и механизмов, отслеживать маршруты передвижения. Анализ передвижения трекера можно анализировать либо в режиме реального времени, либо позже в течение того периода времени, который заложен в программе. С его помощью можно контролировать транспорт и ГСМ, наблюдать за персоналом, мониторить где находится груз, следить за животными.

Узнать о GPS оборудовании

Тарифные планы

Выберите gps мониторинг №1 в Казахстане под ваши цели в бизнесе

Мониторинг любых объектов и людей с помощью аппаратных GPS трекеров и мобильного приложения X-GPS Трекер

ВЫГОДНЫЙ

1 500 ₸

в месяц

от 30 объектов

ПОЛНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

АКТИВНЫЙ

2 000 ₸

в месяц

до 30 объектов

ПОЛНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

АУТСОРСИНГ

 4 000 ₸

в месяц

ПОЛНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Мы все делаем сами, вам только остается получить от нас результаты анализа и отчеты.

Заблуждения о GPS мониторинге

Краткие ответы на основные заблуждения 

Это дорогое удовольствие

У меня маленькая компания с одной единицей , что я там наэкономлю

Это не понравится сотрудникам

Сложно устанавливать и использовать

Да все системы GPS мониторинга одинаковые

Хочу узнать больше

Контакты

Офис работает с 9 утра до 18 вечера. 

Кроме выходных и праздничных дней.

Адрес: г. Караганда ул. И.Лободы д. 46/2 оф. 9

Адрес: г. Нур-Султан, проспект Республики 68, оф. 416

Караганда тел: +7 705 110 00 06 | +7 700 110 00 06

Нур-Султан тел: +7 705 450 50 89 | +7 708 606 09 25

Email: zv@naviland.org

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