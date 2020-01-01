Это дорогое удовольствие
Одно из основных возражений руководства компании - это дорогое удовольствие.
Приведем результаты исследования: более 70% компаний, подключивших систему gps мониторинга окупают свои вложения уже в первый год. Что влияет на окупаемость затрат? Основная сумма это снижение расходов на топливо, вслед идет снижение расходов на техническое обслуживание и повышение эффективности автотранспортного средства. Например, в одном из северных регионов наша компания заказчик после установки датчика уровня топлива стала тратить на солярку не 120 000 тенге ежемесячно, а 85 000 тенге. GPS мониторинг быстро окупается.