На счастье наших клиентов мы устанавливаем системы gps мониторинга не из разряда отслеживания космической ракеты, поэтому они просты в эксплуатации и ими могут пользоваться от рядового бухгалтера до специалиста в транспортном отделе. Все настройки трекера происходят автоматически, подключение к системе через интернет браузер.

Конечно есть клиенты, которые просят серьезного оборудования для решения больших задач и в этом случае оборудование устанавливают наши специалисты – профессионалы. Но в 90% случаев пользователю нужно лишь подсоединить GPS трекер к питанию транспортного средства или в OBD2 порт и скачать приложение на собственный смартфон. GPS мониторинг легко устанавливается и не сложен в использовании.